مفكر سياسي: يوجد فرقًا بين الدين والتراث



وأضاف "الخرباوي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن القرآن أنزله الله وعلى الإنسان تدبره وتعقله، متابعا: "شيوخ الأزهر لا يمثلون الإسلام، فالوحيد الذى مثل الإسلام هو النبى محمد فقط".



وأوضح المفكر السياسي أن شيخ الأزهر يمثل الأزهر كمؤسسة علمية تعليمية فقط ولا يمثل الإسلام.



قال المفكر السياسي ثروت الخرباوي، إن هناك فارق بين الدين والتراث، موضحًا أن الدين به نصوص الذي أنزلها لله سبحانه وتعالى في رسالة الإسلام بينما التراث ناتج بشري".