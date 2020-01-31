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بالأسماء.. مصرع ٤ وإصابة ٨ في انقلاب ميكروباص ببني سويف

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:24 م
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أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرين، مساء اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بعد الشيخ فضل في اتجاه المنيا وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف العام لقربها من مكان الحادث.

وانتقلت عشر سيارات إسعاف تابعة لمرفقي بني سويف والمنيا إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لأربعة أشخاص وهم: انطونيوس عماد عيد 9 سنوات يوسف ذكي موسي 70 سنة، وجثتين مجهولتين الهوية والاسم وتم ايداعهم مشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت إشراف النيابة العامة.

وتبين أن المصابين وهم: ابانوب عماد عيد 7 سنوات، مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، أيمن ميخائيل ناجح 18 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ايزيس حنا جرجس 45 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، عماد عيد فهيم 37 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، نشوي عادل عزيز 45 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، مهرائيل ميخائيل ناجح 14 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمون بمحافظة الإسكندرية، علاء صفا فتحي 21 سنة مقيم بمركز ملوي بمحافظة المنيا مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، روجينا عماد عيد 3 سنوات، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
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الكلمات المفتاحية

محافظة بني سويف متوفين ومصابين حادث إنقلاب سيارة بني سويف الصحراوي الشرقي

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