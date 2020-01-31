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القبض على قيادي مسلح بفرنسا متهم بجرائم حرب في سورياً

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:14 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن مصدر قضائي فرنسي، اليوم الجمعة، اعتقال مسؤول بارز في الجماعة المسلحة في فرنسا، واتهامه بارتكاب جرائم حرب، وتعذيب.



وشغل المتهم سابقاً المتحدث باسم المجموعة، وكان في فرنسا بتأشيرة طالب من برنامج "إيراسموس" وأوقف في مدينة مرسيليا، جنوب البلاد.



وقال المصدر إنه "مثل أمام قاضي التحقيق في باريس الذي وجه له تهم التعذيب وارتكاب جرائم حرب والتواطؤ في حالات اختفاء قسري".



و"جيش الإسلام" جماعة متطرفة ظهرت خلال الحرب الأهلية السورية، وتنشط الآن في إدلب، وتتهمها جماعات حقوق الإنسان بارتكاب جرائم.
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مصدر فرنسي مسلح قيادي سوريا جرائم حرب ؤ

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