القبض على قيادي مسلح بفرنسا متهم بجرائم حرب في سورياً

أعلن مصدر قضائي فرنسي، اليوم الجمعة، اعتقال مسؤول بارز في الجماعة المسلحة في فرنسا، واتهامه بارتكاب جرائم حرب، وتعذيب.







وشغل المتهم سابقاً المتحدث باسم المجموعة، وكان في فرنسا بتأشيرة طالب من برنامج "إيراسموس" وأوقف في مدينة مرسيليا، جنوب البلاد.







وقال المصدر إنه "مثل أمام قاضي التحقيق في باريس الذي وجه له تهم التعذيب وارتكاب جرائم حرب والتواطؤ في حالات اختفاء قسري".