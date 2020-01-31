وزير الثقافة تطالب شباب الإسكندرية بتنظيم مهرجانا للأفلام الروائية الطويلة (صور)

قدمت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الشكر لإهتمام محافظة الإسكندرية ودار الأوبرا لإستضافة مهرجان الأفلام القصيرة، مؤكدة دعم الوزارة للمهرجان خلال السنوات القادمة.

وقالت عبد الدايم، خلال ختام مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة، إن الوزارة تدعم أى مهرجان للشباب، مشيدة بدور هم، كما طالبت شباب الإسكندرية بتنظيم مهرجان أخر للأفلام الروائية الطويلة.

في السياق ذاته، أشاد اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، بدور الشباب فى التنظيم، وفى جودة العروض،مؤكدا أن شباب الإسكندرية قدموا عملا رائعا خلال فعاليات المهرجان، وأن المحافظة تولى المهرجان اهتمام كبير.

وأعرب الشريف عن سعادته باقبال جمهور الإسكندرية على عروض المهرجان واعدا بتقديم كافة الدعم لشباب الاسكندرية من دعم ثقافى ومعنوى ومادي خلال الفترة القادمة.

حضر ختام المهرجان الفنانة جميلة عوض، والمنتج محمد عوض، والفنانة التونسية مريم الفرجانى، وروش عبد الفتاح، ونيفين شلبى أعضاء لجنة التحكيم.

والمهرجان يترأسه المخرج محمد محمود، ويديره المخرج محمد سعدون، ويتولى المخرج مونى محمود منصب المدير الفنى، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية، كما يتيح المهرجان الفرصة لصناع الأفلام الشباب من مختلف الدول ويقدم لهم ورش عمل وندوات لإتاحة الفرصة لتطوير مهاراتهم.