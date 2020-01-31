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Achievers | نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2020 الترم الأول "نظام التابليت" | اضغط هنا للحصول للاستعلام عن نتيجتك

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:06 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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Achievers | نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2020 الترم الأول "نظام التابليت" | اضغط هنا للحصول للاستعلام عن نتيجتك

اقترب اعلان نتيجة ثانية ثانوي 2020 التيرم الأول "الفصل الدراسي الأول"، ونقدم لكم من خلال موقعنا الفجر رابط للحصول على نتيجتك أولًا، من خلال أسمك فقط وفي غصون لحظات ستحصل على النتيجة بدرجات المواد كلها ونسبتك المئوية.

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2020 الفصل الدراسي الأول إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم وذلك حين الانتهاء من كافة إجراءات الكنترول مع العلم بأن أولي وتانية ثانوي انتهت من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول منذ أيام قليلة يوم 23 يناير 2020 ولكن يقوم المسئولين بجميع الكنترولات على مستوي الجمهورية بالتصحيح أول بأول، وننوه بأن هناك تصحيح إلكتروني وهو ما يخص نظام التابليت وأخري امتحانات ورقية.

رابط نتيجة تانية ثانوي وأولي ثانوي عام
ننشر لكم رابط نتيجة تانية ثانوي وأولي ثانوي عام وذلك حين رفعها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الفني، علما بأن جاري حاليا رفع الدرجات للصف الأول والثاني الثانوي 2020 بجميع محافظات الجمهورية القاهرة والجيزة والإسكندرية وبني سويف والفيوم والشرقية والغربية وكفر الشيخ ومرسي مطروح والإسماعيلية وأسيوط والدقهلية والقليوبية وغيرها.

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نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول رابط الحصول على النتيجة

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2020
والجدير بالذكر أن هناك أكثر من 600 طالب وطالبة في أولي وتانية ثانوي على مستوى الجمهورية يترقبون موعد ظهور نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول وهم في غاية القلق هم وأولياء الأمور ينتظرون موعد إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي وطريقة الاستعلام عنها لذا تابعونا عبر تلك المقالة لمعرفة المزيد وبالتوفيق لجميع طلابنا.

Achievers | نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2020 الترم الأول "نظام التابليت" | اضغط هنا للحصول للاستعلام عن نتيجتك
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