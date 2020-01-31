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مكاسب خرافية لسهم"المصرية للاتصالات"بعد إعلان بيع فوادفون مصر

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:02 م
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بوابة الفجر
محمد عصام
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قفز سعر سهم المصرية للاتصالات بالبورصة خلال تعاملات هذ الأسبوع بعد، أعلان  شركة فوادفون العالمية  نيتها بيع وحدتها في مصر التى تمتلك فيها المصرية للاتصالات حصة بنحو 45% إلى شركة الأتصالات السعودية.

 

وصعد سهم المصرية للاتصالات بنسبة  20% خلال تعاملات هذا الأسبوع ليصل إلى 12.3 جنيه مقارنة بسعر 9.8 جنيه سجلها نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

 

 وعقب تلك الأرتفاعات في سعر السهم صعد رأسمال السوقي  للمصرية للاتصالات بنهاية هذا الأسبوع  إلى نحو 21  تيريليون جنيه مقابل 16.7 تريليون جنيه الأسبوع الماضي.

 

وبلغ إجمالي قيمة التداول على السهم نحو 64 مليون جنيه مستحوذة على نسبة 2.5% من إجمالي قيم التداولات بالسوق  التى بلغت 9.7 مليار جنيه خلال تعاملات هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن تصل  سعر صفقة بيع فوادفون مصر لشركة الاتصالات السعودية إلى قيمة   2.3 مليار دولار بحسب  التقيمات المبدائية لسعر الصفقة والتى من المقرار أن يتم تنفيذها خلال 75 يوميا بعد انتهاء الفحص النافي للجهالة.

ونفت المصرية للاتصالات نيتها بيع حصتها في شركة فوادفون مصر.

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