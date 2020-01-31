فوز 3 أفلام في ختام فعاليات مهرجان الأفلام القصيرة بالإسكندرية (صور)

شهدت أوبرا الإسكندرية، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان الأفلام القصيرة، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وجاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية.

كما شهد الختام حضور الفنانة جميلة عوض، والمنتج محمد عوض، والفنانة التونسية مريم الفرجانى، وروش عبد الفتاح، ونيفين شلبى أعضاء لجنة التحكيم.



وقال محمد محمود، رئيس المهرجان، أن الفيلم القصير مستقبل صناعة السينما فى العالم، مشيرا الى أن المهرجان لاقى نجاح كبير بالاسكندرية وكانت النقاشات مع الجمهور ثرية جدا.

وأشار الناقد السينمائىمحمد نبيل، أن المهرجان شهد تنافسا كبيرا بين 63 فيلم مقدم من أكثر من 15 دولة عربية، موضحا أن المهرجان يتضمن 3 مسابقات أساسية، مسابقة الأفلام الروائية، والتسجيلية، ومسابقة الطلاب، وهى كلها أفلام تعرض لأول مرة فى مصر.



وتم الإعلان خلال الحفل عن فوز 3 أفلام من بين الأفلام المشاركة بالمهرجان وهم "فيلم مصري، وفيلم سعودي، وفيلم لبناني"، حيث شهد المهرجان مشاركة 60 فيلمًا من 20 دولة، وحظت العروض بحضور جماهيرى كبير داخل مركز الإبداع، كما أقيم عدد من الورش الفنية طيلة فترة الفعاليات، منها ورشة "صناعة الفيلم الوثائقى بمنظور روائى" وقدمتها المخرجة نسمة زعزوع، وورشة "تسويق الأفلام للمهرجان" وحاضر فيها المخرج بهاء الجمل.



والمهرجان يترأسه المخرج محمد محمود، ويديره المخرج محمد سعدون، ويتولى المخرج مونى محمود منصب المدير الفنى، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية، كما يتيح المهرجان الفرصة لصناع الأفلام الشباب من مختلف الدول ويقدم لهم ورش عمل وندوات لإتاحة الفرصة لتطوير مهاراتهم.



