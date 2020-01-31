مصاب بالربو.. تفاصيل وفاة محتجز بقسم شرطة الصف

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة أن المحتجز المتوفي بمركز شرطة الصف، يدعي عبد النبي سالم، أربيعيني العمر، كان محجوزا على ذمة قضية مخدرات، ومنذ يومين شعر بحالة إعياء حال تواجده بإحدي الحجزات بالمركز، وتم نقله إلى المشتشفي، تحت تعيين الحراسة الأمنية اللازمة، وفي اليوم التالي، تحسنت حالته الصحية وغادر على إثرها المستشفي، وعاد إلى مركز شرطة الصف مرة آخرى.



وأضاف المصدر لـ"الفجر" أن المحتجز شعر بحالة إعياء أمس الخميس، وحال نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، توفي قبل وصوله إلى المستشفي، موضحا إلى أن المتوفي كان يعاني من "الربو".



كانت تحريات رجال مباحث الجيزة كشفت عن تفاصيل سقوط تاجر مخدرات وبحوزته 3 كيلو حشيش، داخل منزله بمركز الصف، جنوب المحافظة وتبين أنه يقوم بشراء الحشيش المخدر، ويقطعه ويضيف عليه "الحنة"، ومادة لاصقة ويخلطه داخل مطحنة، ثم يعيد تصنيعه مرة آخرى، ويبيعه بنفس ثمن الحشيش لمتعاطيه.



ونجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض على واحد من أخطر تجار المخدرات بمركز الصف، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بالواقعة.