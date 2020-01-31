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الأمم المتحدة تعقد جلسة تأبين للسلطان قابوس تخليدا لذكراه

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:44 م
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السلطان قابوس بن سعيد
السلطان قابوس بن سعيد
وكالات
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قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بعقد جلسة تأبين للمغفور له السلطان قابوس بن سعيد، تخليداً لذكراه.  

وفي العاشر من يناير الجاري، أعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان وفاة السلطان قابوس عن عمر 79 عاما بعد نحو نصف قرن من العطاء لبلاده وترسيخ مكانتها إقليميا ودوليا.

وتولى السلطان قابوس مقاليد الحكم في السلطنة 23 يوليو 1970، والراحل صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم، كما يعد أحد زعماء الخليج الذين قاموا بتأسيس مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم الأولى في أبوظبي مايو عام 1981.

وطوال فترة حكمه التي استمرت قرابة نصف قرن، نجح السلطان قابوس في بناء دولة عصرية؛ حيث نقل البلاد من الحكم القبلي التقليدي إلى دولة المؤسسات والقانون، فأسس السلطة التنفيذية للدولة وأصدر النظام الأساسي للحكم (الدستور)، واهتم بالحياة البرلمانية وتطوير مؤسساتها وتوسيع صلاحياتها.

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