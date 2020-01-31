Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرارات حاسمة لوزير الآثار بشأن قباب آل البيت بالمنيا (فيديو)

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:39 م
Advertisements
الجولة
الجولة
حسام زيدان
Advertisements
تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار منطقة آثار البهنسا وتحديدًا أضرحة الصحابة رضوان الله عليهم ومقابر آل البيت في المنطقة المعروفة بأضرحة الشهداء أو البقيع الثاني.

وخلال الجولة دار حوار بين الوزير وبعض المسؤولين حول قباب البهنسا والتي تعتبر مزارًا أثريًا روحانيًا، يقصده الآلاف سواء مصريين أو عرب أو من دول شرق آسيا، للوقوف على وضعها الأثري والسياحي.

وفي البداية، استمع الوزير لسلامة زهران مدير عام آثار البهنسا والذي قال إن القباب الأثرية في البهنسا عددها 18 تم تسجيلها عام 2001 وحتى الآن لم يتم إجراء أي أعمال ترميم عليها.

وبعد اطلاع الوزير على وضع القباب ومعاينتها، أصدر أمرًا مباشرًا بسرعة ترميم ودرء الخطورة للقباب الـ 18 ووجه الأمر للمهندس وعد الله أبوالعلا رئيس قطاع المشروعات بوزارة السياحة والآثار، وخصص مبلغًا مبدئيًا للمشروع 40 مليون جنيه.

ثم استمع الوزير لأحد نواب الشعب حول خدمات المنطقة، ووجه الحديث لمحافظ المنيا اللواء أسامة القاضي الذي كان يشهد الجولة، وطلب تخصيص مبنى للزوار وسيتم رفع كفاءته من قبل المجلس الأعلى للآثار، ما طلب الوزير تجهيز دورات مياه للزوار، وسيتم رفع كفاءتها من قبل المجلس أيضًا.

ومن ناحيته، قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا خلال لقاءات مع الإعلاميين، إن هناك مبنى في مسار الزيارة سيتم دراسة تخصيصه للزوار، كما سيتم رفع كفاءة الطرق المحيطة وتمهيد الطريق الواصل إلى منطقة البهنسا.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار ملامح المشروع الذي سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل اعتمدت الوزارة فيها على الاهتمام بتطوير الأعمال الفنية المتعلقة بالمباني الأثرية وترميمها، وإعادة تأهيل القرية كمزار سياحي من خلال إنشاء وتطوير مداخل ومخارج للقرية وصبغها بالطابع التاريخي والأثري الذي تتميز به القرية.

فعلى سبيل المثال جاري إنشاء مدخل على الطراز الإسلامي ونقش عليه أسماء الصحابة الذين استشهدوا أثناء فتح البهنسا، وسيلي ذلك رصف الطرق الداخلية للقرية وتطويرها من حيث الإنارة والتشجير تيسيرا علي الرحلات السياحية وعلي المواطنين المترددين علي القرية، ثم وضع لوحات إرشادية حديثة للتعريف بالأماكن السياحية وإنشاء مناطق خدمية بالمناطق الأثرية لتطوير القرية وتعظيم مواردها مثل مواقف سيارات ونظام تأمين متكامل وماكينة صراف آلي ومنطقة ترفيهية ومركز إسعاف ودورات مياه ومطاعم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والأثار منطقة البهنسا السياحة والآثار البقيع الثاني آل البيت

أخبار تهمك

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ حوالي 19 ساعة

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ حوالي 19 ساعة

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 13 ساعة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ يوم

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 13 ساعة

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 23 ساعة

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أنقر هنا | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. رابط شغال لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ أقل من ساعتين

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ ساعة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 23 ساعة

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 4 ساعات

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ ساعتين و 39 دقيقة

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ ساعتين و 37 دقيقة

لينك طلقة.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ أقل من ساعة

استعلم على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الفصل الدراسي الاول خلال هذا الرابط المباشر لجميع المحافظات

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تفاصيل زيارة وزيري الآثار والسياحة لواحة سيوة برفقة 14 سفيرا أجنبيا

التفاصيل الكاملة لجولة "العناني" و"المشاط" في واحة سيوة (صور)

"كافيتريا ودورات مياه".. تعرف على الخدمات السياحية بمنطقة سقارة الأثرية

اليوم.. وزير السياحة والآثار يتفقد دير جبل الطير بالمنيا

وزير السياحة والآثار في زيارة تفقدية لدير جبل الطير

التكلفة 40 مليون.. وزير السياحة والآثار يوجه بترميم قباب البهنسا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:44 م

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

أنقر هنا | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. رابط شغال لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

08:30 م

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

06:46 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

11:23 م

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

07:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status