اطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت المحاذية لقطاع غزة

وتجدد إطلاق الصواريخ، مساء الجمعة، على مستوطنات وبلدات محاذية لقطاع غزة، فيما توعد الجيش الإسرائيلي برد قاسٍ على إطلاقها حسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.







وأشارت الصحيفة، إلى أن منازل في المدينة تضررت بعد إصابتها بشظايا الصواريخ التي انطلقت من القطاع.