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اطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت المحاذية لقطاع غزة

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:14 م
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بوابة الفجر
وكالات
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ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إن "صافرات الإنذار دوت مساء الجمعة في مدينة سديروت المحاذية لقطاع غزة، بعد إطلاق عدد من الصواريخ عليها".

وتجدد إطلاق الصواريخ، مساء الجمعة، على مستوطنات وبلدات محاذية لقطاع غزة، فيما توعد الجيش الإسرائيلي برد قاسٍ على إطلاقها حسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.




وأشارت الصحيفة، إلى أن منازل في المدينة تضررت بعد إصابتها بشظايا الصواريخ التي انطلقت من القطاع.



وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، رصد إطلاق 3 قذائف هاون من قطاع غزة، تمكن الجيش من اعتراض إحداها، قبل أن يرد بإطلاق قذائف مدفعية على موقع لحماس.



وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن "الجيش الإسرائيلي توعد برد قاسٍ على إطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة من قطاع غزة".
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الكلمات المفتاحية

مدينة سديروت غزة صافرات انذار الافرا اسرائيل

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