بريطانيا تبدأ التجهيز لتوقيع اتفاقيات تجارة جديدة بعد الانتهاء من معركة "البريكست"

وقال مكتب جونسون في بيان ”رئيس الوزراء بدأ بالقول بأننا اليوم نبدأ فصلا جديدا في مسيرة المملكة المتحدة بطي صفحة الانقسام الذي شهدته الأعوام الثلاثة والنصف الماضية، والسير قدما بكل قوة لتحقيق تكاتف الأمة وتعزيز الفرص للجميع“.

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”ناقش مجلس الوزراء جدول أعمال الحكومة لمستقبل التجارة، الذي يتضمن السعي إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي على غرار الاتفاقية القائمة مع كندا. من الغد ستكون المملكة المتحدة أيضا جاهزة لبدء مفاوضات تجارية مع دول حول العالم، بهدف أن تكون 80 في المئة من تجارتنا مشمولة باتفاقيات للتجارة الحرة في غضون ثلاث سنوات“.