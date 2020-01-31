تأكيدا لما نشرته الفجر.. السكك الحديدية تنفي زيادة أسعار القطارات

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ما جاء ببعض المواقع الصحفية ومواقع السوشيال ميديا بشأن زيادة أجور السفر بالقطارات المكيفة بواقع 10٪.





وأكدت الهيئة في بيانها عدم وجود نية لديها لزيادة أجور السفر في الوقت الحالي، مهيبة بالصحفيين الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.





وكان قد نفى المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ما أثير حول وجود زيادة في أسعار تذاكر القطارات.





وأضاف رسلان في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الخبر عار تماما عن الصحة، وأنهم يقومون حاليا بتطوير منظومة السكة الحديد والارتقاء بها.





وكان قد انتشر منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يفيد بإقرار زيادة على أسعار تذاكر قطارات السكك الحديد بنسبة 10%، وذلك بدءا من يوم 1 فبراير 2020، وهو ما نفاه رسلان في تصريحاته إلى الفجر.