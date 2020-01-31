على غرار أزارو.. الخطيب يتدخل لحل أزمة صالح جمعة في الأهلي

شهدت الساعات الماضية تحولا جديدا في مصير صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وقبل ساعات من اغلاق باب الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عدم حاجته الفنية لخدمات صالح جمعة في النادي الأحمر وفتح الباب أمام رحيل اللاعب في الفترة القادمة.

وعلم "الفجر الرياضي" أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سيتدخل لحل أزمة صالح جمعة داخل النادي الأحمر في الساعات القادمة وعقب عودة الفريق من السودان.

ويستعد الأهلي لمباراة الهلال السوداني غدً السبت في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بملعب الجوهرة الزرقاء.

ومن المقرر أن يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة ودية مع صالح جمعة عقب العودة من رئاسة بعثة النادي الأحمر في السودان، من أجل حل الأزمة والتصالح مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في الفترة القادمة ، كما حدث في أزمة المغربي وليد أزارو قبل الرحيل إلى الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الجاري.

ووسط صالح جمعة عدد من نجوم الأهلي لدى السويسري فايلر المدير الفني للفريق للمطالبة بالحصول على فرصة آخرى وفتح صفحة جديدة مع الجهاز الفني وزملائه اللاعبين في الفريق والالتزام التام في تدريبات الفترة القادمة.