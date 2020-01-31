بسبب "كورونا".. الولايات المتحدة تحيل على الحجر الصحي لمدة 14 يوما 195 أمريكيا





وكشفت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أنه حصد حتى الآن أرواح 213 شخصاً، بالإضافة إلى إصابة حوالي 100 شخص في 20 دولة أخرى.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية نتيجة تفشي الوباء في عدد من الدول.





وفي وقت سابق، أعلنت روسيا عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا على أراضي روسيا، وأن كليهما من مواطني الصين.





وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الجمعة، عن تضامنه مع الرئيس الصيني شي جين بينج، مؤكداً على دعم موسكو لبكين واستعدادها لتقديم المساعدة على خلفية تفشي في جمهورية الصين الشعبية، حسبما نقل المكتب الصحفي للكرملين في بيان.

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة تحيل على الحجر الصحي لمدة 14 يوما 195 أمريكيا تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية.