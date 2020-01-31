Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب "كورونا".. الولايات المتحدة تحيل على الحجر الصحي لمدة 14 يوما 195 أمريكيا

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:15 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة تحيل على الحجر الصحي لمدة 14 يوما 195 أمريكيا تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية.

وكشفت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أنه حصد حتى الآن أرواح 213 شخصاً، بالإضافة إلى إصابة حوالي 100 شخص في 20 دولة أخرى.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية نتيجة تفشي الوباء في عدد من الدول.

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا على أراضي روسيا، وأن كليهما من مواطني الصين.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الجمعة، عن تضامنه مع الرئيس الصيني شي جين بينج، مؤكداً على دعم موسكو لبكين واستعدادها لتقديم المساعدة على خلفية تفشي فيروس كورونا في جمهورية الصين الشعبية، حسبما نقل المكتب الصحفي للكرملين في بيان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ووهان الصيني مدينة ووهان الصينية فيروس كورونا حجر صحي حالة طوارئ دولية الولايات المتحدة العربيه ؤ

أخبار تهمك

أنقر هنا | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. رابط شغال لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ نصف ساعة

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 12 ساعة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ ساعة و 10 دقيقة

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ حوالي 18 ساعة

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 11 ساعة

لينك طلقة.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ ساعة و 11 دقيقة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ ساعة و 10 دقيقة

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ ساعتين و 8 دقيقة

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ ساعة و 8 دقيقة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 22 ساعة

استعلم على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الفصل الدراسي الاول خلال هذا الرابط المباشر لجميع المحافظات

منذ حوالي 3 ساعات

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ ساعة و 8 دقيقة

"ادخل اعرف نتيجتك".. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الآن على cairo.gov.eg

منذ حوالي 10 ساعات

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 22 ساعة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

"الصحة العالمية": سلالة جديدة من "كورونا" السبب في تفشي الوباء بووهان الصينية

مسؤول صيني: عدد قتلى النوع الجديد من فيروس كورونا في ووهان يصل إلى ستة

"هايكو" الصينية تبدأ مراقبة طبية لمدة 14 يوما للسائحين من "هوبي"

"ووهان" تبني مستشفى مخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا

عاجل.. الولايات المتحدة تؤكد إصابة 5 أشخاص بفيروس كورونا

فرنسا تعلن تسجيل خامس إصابة بفيروس "كورونا" القاتل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:46 م

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

07:44 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

11:23 م

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

07:44 م

أنقر هنا | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. رابط شغال لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

08:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status