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اتفاقية السد وتماثيل الكباش.. أبرز قضايا مجلس الدولة غدا

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:22 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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ينظر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، غدا السبت، العديد من القضايا المهمة التي استحوذت على متابعة قراء بوابة "الفجر"، وهي كالتالي: 

أولا: نظر دعوى إحالة اتفاقية سد النهضة للبرلمان

سبق وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، تطالب بإحالة اتفاق سد النهضة إلى البرلمان للموافقة عليه أو رفضه، وفقا لنص المادة 151 فقرة أولى من الدستور لجلسة الغد1 فبراير للاطلاع. 

وطالب أيوب في دعواه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إحالة اتفاق إعلان المبادئ إلى مجلس النواب، الذي أبرمته مصر في عام 2015 مع إثيوبيا والسودان.

ثانيا: نظر دعوى إلغاء قرار فرض تدابير وقائية على واردات حديد "العيدان"  

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك وكيلا عن شركة ستار ايجيبت "حديد العشري" والتى طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وحددت جلسة السبت 1 فبراير لنظرها بعد إعداد التقرير.

ثالثا: نظر دعوى حل القومي للمرأة

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من علاء مصطفى المحامي ورئيس مؤسسة العلاء القانونية، والتى يطالب بموجبها بوقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و19 لسنة 2016 والخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون المجلس القومي للمرأة الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 المتضمن نصوص تميز المرأة عن الرجال وبالمخالفة لنصوص الدستور، لجلسة غدا السبت1 فبراير.

رابعا: نظر دعوى وقف قرار نقل تماثيل الكباش من الأقصر إلى القاهرة

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة غدا السبت ١ فبراير؛ لنظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى والتى طالب فيها، بوقف وإلغاء قرار عملية نقل لعدد ٤ من تماثيل الكباش من الفناء الأول "صالة الاحتفالات" خلف صرح نختانيبو بالكرنك بغية استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة.


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الكلمات المفتاحية

مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين اتفاقية سد النهضة للبرلمان

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