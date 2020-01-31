Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجامعة العربية: لا يمكن اعتبار خطة السلام الأمريكية "صفقة"

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:11 م
Advertisements
السفير حسام زكي
السفير حسام زكي
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجانب الأمريكي أطلق على المبادرة التي دشنها لحل الوضع بين الفلسطنيين والإسرائيليين "خطة السلام" ولكن مصطلح صفقة القرن هو مصطلح إعلامي.

وأشار "زكي"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أنه يمكن أن نطلق على ما أعلنه الرئيس ترامب المقترح الأمريكي، معتبرا أنه لا يمكن اعتبار ما طرح صفقة حيث أن الصفقة يخرج منها الطرفين محققين مكسب، وهذا لم يتوفر فيما أعلن عنه.

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الطرح الذي أعلن عنه بعيدا عن الثوابت الفلسطينية، ويهدر الحقوق الفلسطينية، ولا يلتفت إليها، معتبرا أن موعد إعلان المقترح يتعلق بأهداف سياسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

صفقه القرن خطة السلام جامعة الدول العربية الفلسطنيين

أخبار تهمك

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ ساعة و 7 دقيقة

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 12 ساعة

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ ساعة و 7 دقيقة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 21 ساعة

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ حوالي 18 ساعة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ ساعة و 9 دقيقة

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ حوالي 18 ساعة

لينك طلقة.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ ساعة و 10 دقيقة

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أنقر هنا | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. رابط شغال لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ أقل من نصف ساعة

"ادخل اعرف نتيجتك".. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الآن على cairo.gov.eg

منذ حوالي 10 ساعات

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ ساعة و 9 دقيقة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 22 ساعة

استعلم على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الفصل الدراسي الاول خلال هذا الرابط المباشر لجميع المحافظات

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الجامعة العربية: القمة العربية الأوروبية ستعقد بمصر فى 24 فبراير القادم

الجامعة العربية: صفقة القرن لن تنجح بهذا الشكل

الجزائر: حق الشعب الفلسطيني غير قابل للتصرف أو السقوط

فلسطين تأمل أن يصوت مجلس الأمن على قرار بشأن خطة السلام الأمريكية

صفقة القرن.. ماكرون عن "خطة ترامب للسلام": أؤمن بسيادتين

صفقة القرن.. الرئيس التونسي: "خطة ترامب للسلام" خيانة عظمى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:46 م

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

07:44 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

11:23 م

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

07:44 م

أنقر هنا | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. رابط شغال لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

08:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status