الجامعة العربية: لا يمكن اعتبار خطة السلام الأمريكية "صفقة"

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجانب الأمريكي أطلق على المبادرة التي دشنها لحل الوضع بين الفلسطنيين والإسرائيليين "خطة السلام" ولكن مصطلح صفقة القرن هو مصطلح إعلامي.



وأشار "زكي"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أنه يمكن أن نطلق على ما أعلنه الرئيس ترامب المقترح الأمريكي، معتبرا أنه لا يمكن اعتبار ما طرح صفقة حيث أن الصفقة يخرج منها الطرفين محققين مكسب، وهذا لم يتوفر فيما أعلن عنه.



وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الطرح الذي أعلن عنه بعيدا عن الثوابت الفلسطينية، ويهدر الحقوق الفلسطينية، ولا يلتفت إليها، معتبرا أن موعد إعلان المقترح يتعلق بأهداف سياسية.

