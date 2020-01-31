عاجل.. كندا تعلن تعافي حالة مصابة بفيروس "كورونا"





أعلنت السلطات الصحية الكندية، مساء اليوم الجمعة، تعافي أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.

وقالت مستشفى سانيبروك الكندية، في بيان لها: إن "حالة الرجل استمرت في التحسن طوال الأسبوع لدرجة أنه لم يعد بحاجة إلى رعاية داخل المستشفى"، موضحة أنه كان على "اتصال مع هيئة تورونتو للصحة العامة، والتي ستواصل مراقبة المريض في منزله".





وتم نقل هذا الرجل، وهو في العهد الخامس من عمره، إلى مستشفى سانيبروك في يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري، وهو اليوم التالي لعودته من السفر من مدنية ووهان الصينية.





كما تم الإعلان عن إصابة زوجته أيضا بالفيروس، إلا أنها تتعافى في منزلها حيث فرضت عزلة ذاتية.





ويذكر أن السلطات الصينية، قد كشفت في وقت سابق من اليوم، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، لافتة إلى أنه حصد حتى الآن أرواح 213 شخصاً.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء يوم أمس الخميس، حالة طوارئ لانتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وأكدت منظمة الصحة، على عدم وجود وفيات بفيروس كورونا خارج الصين، لافتة إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يبقى ضئيلاً ومتدنيًا.

ووصفت منظمة الصحة العالمية، فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

ويذكر أن الأعراض الشائعة للعدوى، تشمل أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.



