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بإطلالة كاجوال.. درة تبهر متابعيها بأحدث إطلالاتها

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:22 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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نشرت الفنانة درة، مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

حيث ظهرت الفنانة درة، في اطلالة كاجوال وكانت ترتدي جاكيت أبيض طويل ذات أكمام طويلة، وأعتمدت تسريحة شعر الكعكعة، ومكن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادي وبسيط، وتفاعلا معاها النشطاء من جمهورها.

وعلقت"درة" قائلا": فقط كوني نفسي " ونالت العديد من الأعجابات والتعليقات لدي جمهورها، وكان من أبرز التعليقات علي الصور": أحلا درة _كيوتت أوي".
يذكر أن آخر عمل سينمائي لدرة هو فيلم " يوم وليلة" بطولة النجم خالد النبوى وحنان مطاوع الذى عرض فى السينمات من يوم 6 يناير وشارك فى بطولته كل من خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، والفيلم شارك فى الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوى على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره فى الفيلم، كما تم عرضه فى مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال درة الدرامية، مشاركتها في مسلسل" بلا دليل "، والمسلسل تم عرضه مؤخرًا على قناة"سي بي سي "وهو بطولة خالد سليم،هاجر الشرنوبي،درة،ديانا هشام، عمر الشناوي،أشرف زكي، حازم سمير،نيكولا معوض، إسلام جمال،والمسلسل من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي.
بإطلالة كاجوال.. درة تبهر متابعيها بأحدث إطلالاتها
بإطلالة كاجوال.. درة تبهر متابعيها بأحدث إطلالاتها
بإطلالة كاجوال.. درة تبهر متابعيها بأحدث إطلالاتها
بإطلالة كاجوال.. درة تبهر متابعيها بأحدث إطلالاتها
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