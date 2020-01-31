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البطريرك الراعي يلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:56 م
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اللقاء
اللقاء
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استقبل غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، اليوم الجمعة، المنسّق المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنسّق الشؤون الإنسانية السيد فيليب لازاريني وتم استعراض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ودور الأمم المتحدة وأجهزتها في هذه المرحلة الدقيقة من حياة لبنان وشعبه.

وقال لازاريني: "لقد بحثت مع غبطة البطريرك آخر التطورات في البلاد وتأثير الوضع الاقتصادي على الوضع المعيشي في لبنان وناقشنا كل الوسائل والسبل التي يمكن اعتمادها لمواجهة حالة الطوارئ الوطنية التي يشهدها لبنان اليوم".
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الكلمات المفتاحية

لبنان الوضع المعيشي البطريرك الكردينال الأمم المتحدة

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