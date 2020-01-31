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الصحة: جاهزون لاستقبال المصريين العائدين من ووهان الصينية

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:55 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
هدى عبدالرازق
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا داخل مصر حتى الآن، منوها بأنه تم تشكيل غرفة عمليات؛ لمتابعة عملية استقبال المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية.

وأشار المتحدث ، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، إلى أن وزيرة الصحة تفقدت اليوم تجهيزات الحجر الصحي؛ لاستقبال المصريين العائدين من الصين، ومدى جاهزيته، منوهة بأنها تأكدت بنفسها من توفر سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يوما بالحجر الصحي.

وأضاف أنه تم توفير سيارات إسعاف ذاتية التعقيم لمكافحة انتشار الفيروسات، نافيا ما تردد على رصد حالات مشتبه في إصابتها بميناء السويس، مؤكدا أن هناك خطة احترازية كاملة لمنع دخول فيروس كورونا البلاد.

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