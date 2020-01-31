في أولى فعاليات "أسبوع فتيات الجامعات".. محافظ الفيوم يشارك 3500 طالبة مسيرة كرنفالية

شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد جابر رئيس الجامعة، بمسيرة كرنفالية، ذهابًا وإيابًا، انطلقت من حرم جامعة الفيوم وصولًا إلى قصر الثقافة بميدان قارون "السواقي"، لعدد 3500 طالبة يمثلون 30 جامعة حكومية، في أولى فعاليات أسبوع فتيات الجامعات، بحضور الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، والدكتور خالد عطاالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.



في البداية رحب محافظ الفيوم بالوفود المشاركة من مختلف الجامعات، متمنيًا للجميع قضاء وقت طيب على أرض المحافظة، وأن يحقق هذا الملتقى الطلابي الكبير أهدافه، لافتًا إلى أهمية تلك الفعاليات في تبادل المعلومات وعرض الأفكار والرؤى، وخلق حالة من التنافس الجيد بين طالبات مختلف الجامعات في المجالات العلمية والثقافية والرياضية والفنية والإبداعية.



وأكد محافظ الفيوم على نقل الصورة الحضارية المناسبة للمحافظة، لمختلف الوفود المشاركة بأسبوع فتيات الجامعات، والترويج المناسب للمعالم السياحية والأثرية والتراثية والبيئية، لافتًا إلى أن أسبوع الجامعات يعد من الاحتفالات المهمة التى تنظم على أرض المحافظة للمرة الأولى.



ومن جهته، أشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الكرنفال هو أولى فعاليات أسبوع فتيات الجامعات الخامس، الذى يأتي تحت رعاية وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة، ومحافظة الفيوم، ويتضمن فعاليات علمية وثقافية ورياضية وفنية ومشاركات لفرق الجوالة، ويستمر حتى السادس من شهر فبراير 2020.



تخلل الكرنفال أغاني وطنية، وعروض التنورة والفرق الشعبية والمزمار البلدي، وسط فرحة غامرة من المشاركين وتفاعل طيب من مواطني الفيوم، كما التقط محافظ الفيوم ورئيس الجامعة الصور التذكارية مع فتيات الجامعات المشاركة.



الجدير بالذكر أنه سيتم تدشين مبادرة النقل غير الألي (الدراجات) غدًا بجامعة الفيوم ضمن فعاليات الأسبوع، فضلًا عن مراسم الافتتاح بالاستاد الرياضي بالفيوم.