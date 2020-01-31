البدري يراقب ثنائي جديد للانضمام للمنتخب

يراقب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول العديد من اللاعبين في الفترة الحالية تمهيدا للانضمام إلى صفوف الفراعنة في المعسكر القادم.

ويحضر حسام البدري في الوقت الحالي العديد من مباريات بطولة الدوري الممتاز من أجل اختيار عناصر جديدة من أجل تدعيم صفوف المنتخب الوطني في الفترة القادمة.

وعلم " الفجر الرياضي" أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول وضع الثنائي محمد الشامي نجم فريق الكرة بنادي الإسماعيلي وأحمد فهمي الظهير الأيمن لفريق طنطا ضمن حساباته في الفترة القادمة للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني القادم في شهر مارس المقبل.

ويسعى حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني إلى تجربة الثنائي محمد الشامي وأحمد فهمي "باك رايت" فريق طنطا في معسكر المنتخب القادم من أجل الحكم على مستواه الفني عن قرب في معسكر الفراعنة القادمة.