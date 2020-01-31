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"الزكاة" توضح إجراءات إلغاء تسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:50 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الجمعة، كيفية إلغاء تسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة وذلك من خلال فيديو تعريفي.

وذكرت هيئة الزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، إجراءات إلغاء التسجيل لافتة إلى أن ذلك من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية أو موقع القيمة المضافة، أو من خلال الاتصال والتواصل عبر تويتر.

وأكدت الهيئة، أن طريقة إلغاء التسجيل واضحة وسهلة من خلال الدخول إلى حسابك عبر بوابة الهيئة الإلكترونية وتعبئة النموذج الخاص بإلغاء التسجيل؛ ليتم تقديم الطلب وبعدها سيصلك إشعار باستبيان لمعرفة تجربتك.

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الكلمات المفتاحية

هيئة الزكاة ضريبة القيمة المضافة تسجيل المنشأت البوابه الالكترونيه

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