نجل النقراشي: والدي كان يتقاضي 50 جنيها.. وعاش فى شقة بالإيجار

روي الدكتور هاني النقراشي، نجل محمود فهمي النقراشي رئيس وزراء مصر الأسبق، معلومات لأول مرة عن طفولته مع والده "النقراشي" باشا الذي اغتيل على يد جماعة الإخوان.





وقال "النقراشي"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إن والده كان يعيش في شقة متواضعة في حي عابدين بوسط القاهرة، وعندما دخل الوزارة، كان يأتي إليه وفود من الريف ولذلك اضطر لتأجير شقة أكبر في منطقة مصر الجديدة؛ لأن إمكانياته المادية لا تسمح بشراء شقة، مشيرا إلى أن حي مصر الجديدة كان في ذلك الوقت حديث ولا يسكن فيه أحد.





وأضاف نجل محمود فهمي النقراشي، أن والده كان يتقاضى 50 جنيها خلال عمله كرئيس وزراء، لافتًا إلى أن "النقراشي" باشا كان يريد زوجة دخلها المادي أقل منه، متابعا: "ولدت في شقة مصر الجديدة، وحرص والدي على التحاقي بمدرسة على درجة عالية من الجودة وتوفي عندما كان عمري 13 عاما".



