Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ المنيا: أنهينا 75% من مشروع تطوير جبل الطير (فيديو)

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:35 م
Advertisements
الزيارة
الزيارة
حسام زيدان - أحمد الخميسي
Advertisements
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن عملية تطوير المناطق الأثرية بشكل عام تسير بشكل جيد بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، موضحا أن المنيا تمتلك العديد من المزارات السياحية المتميزة مثل تونا الجبل والبهنسا وبني حسن وتل العمارنة.

وأضاف المحافظ: حاليًا لدينا مشروع تطوير دير جبل الطير أحد مزارات العائلة المقدسة وهو المقر الوحيد في المنيا وتم الانتهاء منه تطويره حتي الآن بنسبة 75%.

وتابع: تتمتع المنيا يمينًا بدير جبل الطير في سمالوط كمزار مسيحي مقدس، وشمالًا بالبهنسا وهي البقيع الثاني كمزار إسلامي روحاني، وهي ميزة تجعل المحافظة تستقبل زوارها طوال العام.

جاءت تصريحات محافظ المنيا على هامش زيارته التفقدية برفقة وزير السياحة والآثار لآثار محافظة المنيا بعد الإعلان عن كشف أثري جديد بتونا الجبل أمس الخميس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والأثار محافظ المنيا تونا الجبل المزارات السياحية البقيع الثاني

أخبار تهمك

لينك طلقة.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ أقل من ساعتين

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ أقل من نصف ساعة

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ حوالي 16 ساعة

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ ساعة و 6 دقيقة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 10 ساعات

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ أقل من ساعتين

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ أقل من ساعتين

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 20 ساعة

"ادخل اعرف نتيجتك".. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الآن على cairo.gov.eg

منذ حوالي 8 ساعات

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 10 ساعات

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 19 ساعة

Enter here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. رابك شغال لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ أقل من نصف ساعة

استعلم على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الفصل الدراسي الاول خلال هذا الرابط المباشر لجميع المحافظات

منذ أقل من ساعتين

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 20 ساعة

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

المناطق الأثرية بالمنيا تستقبل 11 ألف سائح أجنبي خلال 5 شهور

المنيا تستقبل وفود 3 جنسيات لزيارة المعالم الأثرية والسياحية (صور)

وفد سياحي من إسبانيا يزور المناطق الأثرية بالمنيا

يضم ألمان وفرنسيون.. وفد سياحي يزور محافظة المنيا "صور"

وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا

وفد سياحي من دولة ألمانيا يزور المناطق الأثرية بالمنيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:53 م

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

06:53 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

11:23 م

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

06:13 م

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

05:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status