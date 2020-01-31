محافظ المنيا: أنهينا 75% من مشروع تطوير جبل الطير (فيديو)

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن عملية تطوير المناطق الأثرية بشكل عام تسير بشكل جيد بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، موضحا أن المنيا تمتلك العديد من المزارات السياحية المتميزة مثل تونا الجبل والبهنسا وبني حسن وتل العمارنة.



وأضاف المحافظ: حاليًا لدينا مشروع تطوير دير جبل الطير أحد مزارات العائلة المقدسة وهو المقر الوحيد في المنيا وتم الانتهاء منه تطويره حتي الآن بنسبة 75%.



وتابع: تتمتع المنيا يمينًا بدير جبل الطير في سمالوط كمزار مسيحي مقدس، وشمالًا بالبهنسا وهي البقيع الثاني كمزار إسلامي روحاني، وهي ميزة تجعل المحافظة تستقبل زوارها طوال العام.



جاءت تصريحات محافظ المنيا على هامش زيارته التفقدية برفقة وزير السياحة والآثار لآثار محافظة المنيا بعد الإعلان عن كشف أثري جديد بتونا الجبل أمس الخميس.