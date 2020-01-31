رانيا يوسف تنعى الصحفيين بهذه الكلمات عبر 'تويتر'

نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعة من الصور لبعض الصحفيين والشباب الذين توفوا أمس واليوم عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".





وكتبت "يوسف" على هذه الصور قائلة: أمس واليوم رحل عنا أربعه من خيره الشباب في مصر خالد بشارة رئيس اوراسكوم، الصحفية رحاب بدر، الصحفية زكية هداية، الصحفي أحمد منسي انا لله وإنا إليه راجعون.





وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: الله يرحمهم يارب،ويجعل مثواهم الجنة وصبر أهلهم.



وعلى صعيد أخر بدأت "يوسف" كعارضة أزياء، ثم بدأت بأدوار صغيرة على شاشة التليفزيون .





وشاركت "يوسف" في العديد من المسلسلات منها عيون القلب، السبع وصايا، خطوط حمراء، موجة حارة، حرب الجواسيس، أهل كايرو، طاش ما طاش، العطار وسبع بنات، مجنون ليلى، حارة، كلمة حق، عروس البحر.





وقدمت "يوسف" العديد من الأفلام منها صرخة نملة، هو في كدة، ريجانا، كبارية، زهايمر، النيل، الكاشي ماشي، الناجون من النار، واحد صحيح.