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رؤوف عبدالعزيز يكتشف ٢٠ موهبة صاعدة في "خالد بن الوليد"

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:49 م
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رؤوف عبدالعزيز
رؤوف عبدالعزيز
محمود حنفي
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الفرصة ربما تلك التي يحلم بها شخص يمتلك الموهبة ويتمنى احتراف التمثيل، وذلك في وقت وزمن ربما تسيطر عليه الكثير من الأمور لكي يبلغ مبتغاه، أملا في أن يجد العين الصائبة لكي تكتشفه، ويخطو أولي خطواته نحو حلمه. 

وفي زمن ربما يسيطر عليه الاستسهال من أجل تحقيق النجاح السريع، هناك من يسعي لاكتشاف مواهب جديدة، ويعطي الفرصة لغيره لكي يحقق مايتمناه، هكذا دائما يصبح الشخص الناجح الذي لا يخشي نجاح غيره.

ومع كل عملا فنيا يقدمه سواء دراميا او سينمائيا، يسعي دائما لإضافة واكتشاف العناصر الشابه في أعماله الفنية، وهو الأمر الذي أصبح مألوفا في أعماله الدرامية بالتحديد منذ تقديمه مسلسل "ألف ليلة وليلة" ومن ثم مسلسلاته الثلاثة التي قدمها مع النجم هاني سلامة، لذلك يعد المخرج رؤوف عبدالعزيز واحدا من أهم المخرجين في السنوات الأخيرة، حيث يسير علي درب كبار المخرجين في اكتشاف الشباب واعطائهم الفرصة وتوظيفهم بشكل جيد،وهو ما اعتبره مغامرة تستحق كل الاحترام، لأنه لا يعتمد علي الفنانين المعتاد رؤيتهم علي الساحة فقط ولكنه يطعم أعماله بنماذج فنية ومواهب مميزة، لذلك تري مسلسله مزيج من نجوم كبار ونجوم شباب وممثلين صاعدين، فأعماله تتميز بالمغامرة في كل شئ. 

وقال مصدر من داخل العمل إن مسلسل سيف الله المسلول واحد من أهم الأعمال الدرامية هذا العام، وذلك لعدة أسباب أهمها عودة العمل الديني في الدراما المصرية مرة أخري، بالإضافة إلي أن جميع الممثلين فيه مصريين، ولم يستعن فيه بنجوم عرب، ويبقى التحدي الأكبر هو تقديمه لعمل بميزانية لا تعد ضخمة مقارنة بالميزانيات التي تقدم بها الأعمال الدينية في الدول العربية، ورغم أنها مغامرة إلا أنها ليست بالغريبة علي المخرج رؤوف عبدالعزيز، والتي تتسم أغلب أعماله بهذه السمة. 

وفي "سيف الله"، قرر خالد أن يضم لمسلسله الجديد ٢٠ موهبة صاعدة، وبدأ في اختيارهم بعناية، حيث ذهب إلى المسارح والأكاديميات والمعهد العالي للفنون المسرحية وورش التمثلين وشاهدهم، بجانب ايضا فتح باب الاختبارات للهواة، كل ذلك من أجل اختيار مواهب شابة حقيقية. 

وبعد اختيار المواهب الشابة، أمرا يشغل المخرج رؤوف عبدالعزيز منذ سنوات في أولي أعماله الفنية كما ذكرنا، ولم يغفلهم مع نجاحه بل يعطي لهم حقهم ومساحتهم في الأدوار، ففي كل عمل يبحث ويكتشف ويساهم في نجاحهم. 

وخلال الأعمال الماضية، اكتشف رؤوف العديد من المواهب وقدمهم للجمهور بشكل قوي ومساحة كبيرة.
وفي خالد بن الوليد، يقدم رؤوف كل من : يوسف الأسدي،  مينا نبيل،  إياد آمين،  فؤاد عبد المنعم، جورج أشرف، محمد الدسوقي،  مصطفى منصور، محمد ناصر، أحمد ماجد،مهند حسنى، كريم محجوب، كريم ادريانو، محمود بكر، تايجر، ريم المصرى، جنى صلاح، شيريهان الشاذلى، محمود يوسف، ومحمد عبدة من ( فريق بلاك تيما ).

وبدأ بالفعل هؤلاء الشباب تصوير مشاهدهم في الأردن خلال الفترة الحالية، وأظهروا براعة كبيرة في أدائهم التمثيلي، وكذلك نطقهم للغة العربية  الفصحى.

"سيف الله" هو المسلسل الديني الأضخم خلال الفترة القادمة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم عمرو يوسف ويوسف شعبان ومحسن محيي الدين وسوسن بدر ورانيا يوسف وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين و رشدي الشامي ون سيناريو وحوار إسلام حافظ عن كتابة "عبقرية خالد" للأديب والمفكر عباس العقاد ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز ومن إنتاج تامر مرسي.

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