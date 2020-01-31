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حمو بيكا وفرقته يتجهون إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:28 م
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حمو بيكا
حمو بيكا
سعد نبيل
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يتجه نجم المهرجانات الشعبية حمو بيكا، بصحبة فرقته إلى معرض الكتاب في دورته الـ51 والتي تستمر حتى 4 من الشهر الجاري، ويرافق بيكا أعضاء فرقته نور التوت وعلي قدورة.

ويعد بيكا أول نجم مهرجانات شعبية يحرص على زيارة معرض الكتاب، حرصًا منه على إعطاء رسالة للجميع بأنه لدية ثقافة رغم عدم قدرته على القراءة.
 
يذكر أن حمو بيكا، نجم المهرجانات الشعبية، طرح العديد من المهرجانات التي حصدت نجاحًا كبيرًا خلال العام الماضي، فضلًا عن إحياءه العديد من الحفلات خارج مصر، وأبرزها الأردن والإمارات. 

بيكا هو مؤسس فرقته المكونة من نور التوت وعلي قدورة، والموزع فيجو الدخلاوي، وإدارة اعمال مصطفي دولسيكا، وحمو صبحي، سوشيال ميديا سامو الارهابي.

يُشار إلى أن الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام تحت شعار "مصر افريقيا ثقافة التنوع" بمشاركة 40 دولة وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف.

واختارت الدورة الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام وتضم 808 أجنحة عرض و900 دار نشر بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الازبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة ولأول مرة يتم إطلاق تطبيق الكترونى يساهم فى التيسير على الزائرين معرفة أماكن دور النشر وما تعرضه من الاصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.

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