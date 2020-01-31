رسميا.. "دوري الأبطال" يجبر برشلونة على الانسحاب من صفقة مميزة

قرر نادي برشلونة الإسباني اليوم بشكل رسمي، إيقاف المفاوضات مع المهاجم الكونغولي الدولي ولاعب فريق بيكين جوان الصيني سيدريد باكامبو في الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكرت عدة مصادر إسبانية مثل صحيفة موندو ديبورتيفو وصحيفة آس وإذاعة كادينا كوبي، أن المدير الرياضي للنادي الكتالوني إيريك أبيدال وجه الدعوة لنجم فياريال السابق للقدوم لمدينة برشلونة، من أجل بدء عملية التفاوض مع اللاعب.

وكشفت التقارير، أن سبب توقف الصفقة هو ارتباط باكامبو بمباراة مع فريقه الصيني ضد نادي إف سي سيول الكوري الجنوبي في دوري أبطال آسيا، وهو ما يعني استحالة قدوم اللاعب لبرشلونة.

وتم طرح فكرة التعاقد مع الدولي الكونغولي من قبل أبيدال، بعد أن فشل التعاقد مع رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا، وإبتعاد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم أرسنال عن الصورة.

وانتقل باكامبو للفريق الصيني في فبراير عام 2018، بعد أن دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والذي بلغ 40 مليون يورو، جعلته أحد أغلى الصفقات بالنسبة للنجوم الأفارقة.

وسجل صاحب الـ 28 عاماً 39 هدفاً خلال 39 مباراة في جميع البطولات بقميص النادي الصيني هذا الموسم، كما سجل 48 هدفاً خلال موسمين ونصف قضاها بألون الغواصت الصفراء.