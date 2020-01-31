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بـ3 آلاف وصورة.. حبس سيدة تقدم المتعة الحرام على "فيس بوك"

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:04 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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أمرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، حبس سيدة ثلاثينية العمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لإنشائها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لاستقطاب زبائن لممارسة الجنس والمتعة الحرام.

وكانت قد تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدة تدعى "د. س" في عقدها الثالث، قامت بالتحريض على الدعارة وممارستها، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، تبين تواصل أحد الأشخاص معها عن طريق "فيس بوك"، فعرضت صور لها، وتم الاتفاق على ممارسة الجنس، وإقامة العلاقة المحرمة فيما بينهما مقابل٣٠٠٠ جنيه للساعة، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، وتم ضبط المتهمة والقبض عليها.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.

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نيابة الدقي موقع التواصل الاجتماعي ممارسة الجنس فيس بوك حبس سيدة ثلاثينية الجنس الحرام

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