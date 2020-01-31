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نجم برشلونة يفاجئ الجميع ويحدد مصيره في لحظات الميركاتو الأخيرة

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:02 م
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برشلونة
برشلونة
عبد القادر عرابي
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أغلق النجم الكرواتي ولاعب وسط فريق برشلونة الإسباني إيفان راكيتيتش الباب أمام رحيله في الميركاتو الشتوي الجاري، والذي ينتهي بعد ساعات قليلة.

 

وأشارت شبكة دياريو آس الإسبانية، إلى أن راكيتيتش قرر البقاء في برشلونة حتى نهاية الموسم، والتمسك بالفرصة مع الفريق الكتالوني ومحاولة إنتزاع مكان أساسي مع الفريق.

 

ويتمسك راكيتيش بالبقاء مع برشلونة، بالرغم من رغبة برشلونة في بيعه خلال يناير الجاري، حيث أشارت إذاعة كادينا سير، أن برشلونة حاول إيجاد أكثر من عرض لبيع الكرواتي الدولي خلال يناير.

 

وكانت شبكة ESPN قد ألمحت لوجود إتفاق بين إدارتي برشلونة ومانشستر يونايتد لبيع اللاعب في الشتاء، بعد تعاقد مانشستر يونايتد مع البرتغالي برونو فيرنانديز.

 

وتقلصت مشاركات صاحب الـ 31 عاما مع الفريق هذا الموسم، سواء مع المدرب السابق إرنستو فالفيردي أو المدرب الحالي كيكي سيتين.

 

وأرتبط اللاعب بالإلتحاق بأكثر من ناد، أبرزهم مانشستر يونايتد الإنجليزي وأتليتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين.

 

وخاض راكيتيتش 290 مباراة بقميص برشلونة من انضمامه للفريق في صيف عام 2014 قادماً من إشبيلية الإسباني، وحصل مع الفريق على عدة بطولات، أبرزها دوري أبطال أوروبا 2015 في موسمه الأول، بالإضافة لعدد من البطولات المحلية.

 

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الكلمات المفتاحية

رياضة راكيتيش برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة اتليتيكو

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