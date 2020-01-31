محافظ بني سويف معسكر التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث (صور)

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، معسكر الشباب ببني سليمان شرق النيل، الستخدم كمخيم للايواء العاجل ضمن فعاليات وأعمال التدريب العملي المشترك "صقر58" لمجابهة الأزمات والكوارث ونجدة الأهداف الحيوية، الذي تنفذه المحافظة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، على مدار 3 أيام في الأسبوع الأول من فبراير القادم، للوقوف على كيفية استغلال الإمكانيات المتاحة في مواجهة الأزمة بالتنسيق بين جميع الجهات المشاركة.



وتابع المحافظ الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ الملاحظات التي رصدها خلال زيارته "أمس الخميس" للمعسكر، والتي وجه خلالها بترك فواصل بين الخيم المقامة بالمعسكر، وإعادة النظر في طريقة نصب وتركيب بعض الخيم بشكل أفضل ليمنح مساحة أكبر لاستيعاب مزيد من التجهيزات من الأسرة والمراتب، علاوة على دعم المعسكر بحمامات مجهزة لذوي الإعاقة.



وأثنى محافظ بني سويف، على المجهودات المبذولة في المخيم داخل المعسكر القومي، حيث قامت اليوم، باشراف مباشر من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، ثمانية مجموعات من أعضاء الكشافات الجوية والبحرية ومراكز الشباب بالوحدات المحلية السبع، بإعادة ترتيب وتجهيز الخيام بالشكل المطلوب وتنفيذ الملاحظات التي وجه المحافظ بها أثناء زيارته أمس، بجانب مساعدة التنفيذيين في استكمال باقى الأعمال.



رافق المحافظ خلال جولته: الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، الذي كان متواجدًا على رأس فرق العمل من الكشافة والتنفيذين بالمعسكر منذ صباح اليوم تنفيذًا لتوجيهات المحافظ"، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وأحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة، المحاسب وجيه عبد الرازق، رئيس مركز ومدينة بني سويف، ورحاب صلاح، مديرة إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، ومحمد سيد البحيري، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكشافة.

