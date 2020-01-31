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أستاذة اقتصاد: واردات مصر أكثر من ضعف صادراتها (فيديو)

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:05 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن هناك ارتباطا بين سعر السلع والانتاج المحلي، والمكون الاستيرادي لها، موضحة أن هناك دراسات توضح أن قطاع الصناعة في مصر يحتاج لأكثر من 35% من مكوناته سلع وسيطة مستوردة، وارتفاع سعر الدولار يعني ارتفاع مكونات إنتاج السلعة بما ينعكس على ارتفاع سعر السلعة. 

وأضافت "يمن الحماقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن واردات مصر أكثر من ضعف صادراتها، حيث يتخطى حجم الواردات 65 مليار دولار بينما حجم الصادرات 28 مليار دولار، وهذا يؤكد أننا نواجه مشكلة في التنافسية، مشددة على ضرورة تطور الانتاج المحلي في الداخل مع الاهتمام بالسلع الأساسية التي لها علاقة باحتياجات المواطن البسيط.

وتابعت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الدولة المصرية بدأت تتحرك في خطة تأمين زراعة القمح لتقليل فجوة القمح، مع الاهتمام بزراعة الذرة لكونها تدخل في العلف، لكن هذه الخطة ليست بالكفاءة والسرعة المطلوبة، موضحة أن انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري يعني أن إيراداتنا من الدولار أعلى من الطلب، وهذا أمر جيد، لكن حتى ينعكس ذلك على المواطن لا بد أن نعمل على رفع تنافسية الانتاج المحلي.
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واردات صادرات الاقتصاد أخبار مصر

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