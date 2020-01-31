أستاذة اقتصاد: واردات مصر أكثر من ضعف صادراتها (فيديو)

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن هناك ارتباطا بين سعر السلع والانتاج المحلي، والمكون الاستيرادي لها، موضحة أن هناك دراسات توضح أن قطاع الصناعة في مصر يحتاج لأكثر من 35% من مكوناته سلع وسيطة مستوردة، وارتفاع سعر الدولار يعني ارتفاع مكونات إنتاج السلعة بما ينعكس على ارتفاع سعر السلعة.





وأضافت "يمن الحماقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن واردات مصر أكثر من ضعف صادراتها، حيث يتخطى حجم الواردات 65 مليار دولار بينما حجم الصادرات 28 مليار دولار، وهذا يؤكد أننا نواجه مشكلة في التنافسية، مشددة على ضرورة تطور الانتاج المحلي في الداخل مع الاهتمام بالسلع الأساسية التي لها علاقة باحتياجات المواطن البسيط.



