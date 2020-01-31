Advertisements
Advertisements
Advertisements

لخطورته على المواطنين.. إزالة عقار مُهدد بالإنهيار في الإسكندرية

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:04 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
قامت الأجهزة التنفيذية بحي غرب الإسكندرية، برئاسة اللواء هشام كمال، رئيس الحي، اليوم الجمعة، بإزالة الأجزاء الخطرة من عقار قديم مهدد بالإنهيار بشارع الوافي من شارع خوفو بكرموز.

وقال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب، إن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، دائمًا ما يؤكد على دور الوحدات المحلية بالحفاظ علي أروح المواطنين والممتلكات الخاصة، وخاصة التي تمثل خطورة داهمه على أروح المواطنين أو الممتلكات.

وأضاف كمال، أنه تم تكلف لجنة الإزالة باستمرار العمل لإزالة الاجزاء الخطرة للعقارات والمباني الصادر لها قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتمثل خطورة داهمة، لذا تم تكليف سكرتير عام الحي المهندسة ومدير الإدارة الهندسية وإدارة المشروعات والعضو القانوني، بالتوجه للعقار رقم 21 بشارع الوافي المتفرع من شارع خوفو، خاصة بعد الإستغاثات من قبل الأهالي وحرصًا على حياتهم.

وتابع رئيس حي غرب، أن هذا العقار يمثل خطورة داهمة على حياه المارة والمواطنين، زخوفًا منا على أرواحهم، تم تسليمه لمقاول الهدد بالحي للبدء في تنفيذ إزالة الخطورة الدهمة به.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر الاسكندرية ازالة عقار ازالة تعديات

أخبار تهمك

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 7 ساعات

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 17 ساعة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 17 ساعة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 4 ساعات

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 17 ساعة

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 7 ساعات

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. لاعب جديد يلمح إلى اقترابه من الانضمام لبرشلونة (صورة)

منذ ساعة و 25 دقيقة

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

(لينك جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "اضغط هنااااا"

منذ ساعة و 17 دقيقة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 17 ساعة

مصدر يكشف تفاصيل مصرع "خالد بشارة"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ ساعتين و 47 دقيقة

"ادخل اعرف نتيجتك".. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الآن على cairo.gov.eg

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

حملات إزالة مكبرة في أربعة أحياء بالإسكندرية تنفيذًا لتوجيهات"السيسي"

حملات مكبرة لإزالة العقارات الأيلة للسقوط بغرب الإسكندرية (صور)

انهيار جزئي بعقار دون إصابات في الإسكندرية (صور)‎

إزالة عقار مكون من 12 طابقا خلال حملة مكبرة بحي شرق الإسكندرية (صور)

بعد إنهيار جزئي بـ 12 عقار.. قرار بإزالة العقارات الخطرة بغرب الإسكندرية

إزالة الأدوار المخالفة بعقار الورديان المائل في الإسكندرية (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:36 م

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

12:04 م

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

03:16 ص

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

11:23 م

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

09:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status