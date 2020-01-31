لخطورته على المواطنين.. إزالة عقار مُهدد بالإنهيار في الإسكندرية



وقال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب، إن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، دائمًا ما يؤكد على دور الوحدات المحلية بالحفاظ علي أروح المواطنين والممتلكات الخاصة، وخاصة التي تمثل خطورة داهمه على أروح المواطنين أو الممتلكات.



وأضاف كمال، أنه تم تكلف لجنة الإزالة باستمرار العمل لإزالة الاجزاء الخطرة للعقارات والمباني الصادر لها قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتمثل خطورة داهمة، لذا تم تكليف سكرتير عام الحي المهندسة ومدير الإدارة الهندسية وإدارة المشروعات والعضو القانوني، بالتوجه للعقار رقم 21 بشارع الوافي المتفرع من شارع خوفو، خاصة بعد الإستغاثات من قبل الأهالي وحرصًا على حياتهم.



وتابع رئيس حي غرب، أن هذا العقار يمثل خطورة داهمة على حياه المارة والمواطنين، زخوفًا منا على أرواحهم، تم تسليمه لمقاول الهدد بالحي للبدء في تنفيذ إزالة الخطورة الدهمة به.



قامت الأجهزة التنفيذية بحي غرب الإسكندرية، برئاسة اللواء هشام كمال، رئيس الحي، اليوم الجمعة، بإزالة الأجزاء الخطرة من عقار قديم مهدد بالإنهيار بشارع الوافي من شارع خوفو بكرموز.