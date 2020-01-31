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"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:58 م
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نتيجة الشهادة الإعدادية 2020
نتيجة الشهادة الإعدادية 2020
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"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر 

انتهت محافظة القاهرة من اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 ، وتتاح "النهاردة" كافة النتائج بعدما انتهت عمليات تصحيح  اختبارات الشهادة الإعدادية 2020 واعتماد النتائج.

"اعرف نتيجتك دلوقت"  نتيجة الشهاد الإعدادية 2020  

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة القاهرة.. سننشرها أسفل هذا الموضوع النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة ( هنا ).

"النهاردة" ظهورها..  نتيجة الشهاد الإعدادية 2020 بالقاهرة

وتستطيع معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2020  اليوم، بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ، بعد انتهاء تصحيحها فى 32 كنترول بإدارات المديرة التعليمية، عبر هذا الموضوع بالأسفل.

نتيجة الشهاد الإعدادية 2020 اليوم الجمعة 31/1/2020

وكانت اختبارات الشهادة الإعدادية، قد استمرت على مدار أسبوع  وانتهت الأسبوع الماضي بكافة المحافظات وكذلك القاهرة، وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة سير الامتحانات بمدرسة الطبرى الاعدادية بنين بمصر الجديدة، مؤكد أنه تم اعداد 707 لجان على مستوى القاهرة تستقبل حوالى 164 ألف طالب وطالبة بينهم 83500 طالب و 80500 طالبة تقدموا لامتحان الاعدادية هذا العام.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 في محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة.. وسُجلت 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة، وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية وأجهزة محافظة القاهرة لاعداد المدارس وتجهيز اللجان وتأمينها لتوفير المناخ المناسب لتأدية الطلاب امتحاناتهم .
"النهاردة" ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر 



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