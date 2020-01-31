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النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة العثور على ٥ جثث بالجيزة

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:44 م
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ارشيفية
ارشيفية
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي لتشريح ٥ جثث لعمال لقوا مصرعهم داخل عمارة تحت الإنشاء، فيما أمرت بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

البداية كانت بتلقي اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثث 5 عمال، داخل عقار تحت الإنشاء بالجيزة.

وعلى الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.
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الكلمات المفتاحية

كاميرات المراقبة جثث النيابة العامة الطب الشرعي

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