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"بسبب كورونا".. وزيرة الصحة: رفع درجات الاستعداد في المطارات والمنافذ

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:38 م
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وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
منى صموئيل
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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، متابعتها ميدانيا، خطة التأمين الطبي لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الصين، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس الكورونا المستجد ncov بها.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت تجهيزات الحجر الصحي المخصص لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية، وجميع المتعاملين معهم، كما راجعت الإجراءات اللوجستية اللازمة، وتأكدت من توافر سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يوما وهي "فترة حضانة المرض".

وقال المتحدث، إن الوزيرة حرصت على التأكد من إمداد الحجر الصحي بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية الكافية على أرض الواقع، مشيرة إلى توافر الأطقم الطبية المتخصصة، والأطقم الإدارية والخدمية، كما أشرفت بنفسها على توزيعهم، بالإضافة إلى تركيب أجهزة المعامل وتجهيز العيادات وامداها بكافة المستلزمات الطبية لتضم مختلف التخصصات الطبية، وذلك لتلبية كافة احتياجات الوافدين الطبية، وعلاج من يعاني أي أمراض مزمنة، فضلا عن توفير عدد من سيارات الإسعاف الحديثة ذاتية التعقيم لنقل أي شخص تستدعي حالته الصحية النقل إلي المستشفى، وذلك في إطار توفير كافة الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأكدت الوزيرة مراجعتها ميدانيا، الإجراءات الوقائية لنقل الوافدين إلى أماكن الحجر الصحي، مؤكدة أن كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى هذا الشأن تم مراجعتها مع منظمة الصحة العالمية.

وذكر البيان أن الوزيرة تتابع انعقاد غرفة إدراة الازمات التي تعمل على مدار الـ24 ساعة، وتضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة استقبال المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية، مشيرا إلى أن الوزيرة تتلقى تقريرا من الغرفة كل ساعة لمتابعة الموقف.

وأكد أن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى فى جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول لفيروس "كورونا المستجد" ، مؤكدا أن الوضع فى مصر مطمئن وآمن ولم يتم رصد أى حالات مشتبه فيها أو مصابة بالفيروس، خاصة بعد اتخاذ الدولة الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الاحترازية لمنع تسلل الوباء داخل البلاد.

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الكلمات المفتاحية

ووهان الصيني وزيرة الصحة مدينة ووهان الصينية فيروس كورونا الفجر

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