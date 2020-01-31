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مواطنون يستوقفون محافظ بني سويف خلال تفقده تطوير طراد النيل بالواسطى (صور)

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:40 م
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بوابة الفجر
أحمد فتحي الدسوقي
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استوقف عددًا من المواطنين، محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، خلال تفقده "مترجلًا على الأقدام" شوارع مدينة الواسطى، اليوم عقب صلاة الجمعة، والاشغالات والمباني المخالفة لكود الارتفاعات بالشارع الذي يمثل أهمية حيوية للمدينة.

واستمع المحافظ لطلبات ومشكلات المواطنين بشأن بعض الخدمات، والتي أمر بسرعة تلبيتها حسب المتاح من امكانات، والتي تتطلب تدخل من الوزارات والجهات المعنية يتم رفعها في تقارير ليتم رفعها والتنسيق مع الوزراء الذين لن يتوانوا في توفير الحلول أو البدائل المناسبة.

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن المحافظ واصل زياراته المتكررة لمراكز المحافظة ضمن برنامج ميداني موسع معد للوقوف على مستوى الخدمات والمرافق العامة بكل المدن والقرى، حيث تفقد اليوم عددًا من شوارع مدينة الواسطى، مشددًا على تكثيف حملات رفع الاشغالات والتنسيق مع شرطة المرافق والمرور لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة، مؤكدًا على متابعة طلاء واجهات المباني الجديدة طبقا للقانون.

وناقش المحافظ سير أعمال الرصف وتطوير الجزيرة الوسطى بشارع طراد النيل، حيث أشار رئيس المدينة إلى أنه قد وصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى أكثر من 75%، منوهًا عن أنه تم تنفيذ توجيهات المحافظ بشأن تذليل بعض العوائق التي واجهت تنفيذ المشروع والذي كان يسير بنسب تنفيذ عالية حسب الخط الزمني المحدد، وكان من المقرر الانتهاء منه في التوقيتات المحددة،حيث قد تم الانتهاء بالفعل من رصف أحد جانبي الطريق، ولكن عند تنفيذ التطوير في الجانب الأخر تلاحظ تهالك لخط مياه بالشارع.

وتم إسناد تغيير هذا الجزء المتهالك لشركة المياه، والتي وفرت الاعتمادات المطلوبة، وتم الانتهاء من الاصلاحات اللازمة، وتم استئناف العمل بالطريق، حيث تم الانتهاء من الطبقة الرابطة تمهيدًا للبدء في أعمال الطبقة النهائية، والانتهاء من الأعمال في غضون أسبوعين من الآن.

وعقد محافظ بني سويف إجتماعا مع رئيس المدينة المحاسب عادل ضيف الله، وفي حضور اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، وعصام خلاف، وبدوي النويشي، عضوي مجلس النواب عن دائرة الواسطى، لمناقشة الموقف الخدمي بمركز ومدينة الواسطى، والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية، والحلول الممكنة لبعض المشكلات التي رصدتها لجان المتابعة التي شكلها المحافظ، إضافة إلى المشكلات التي عرضها النواب.

وناقش الاجتماع توفير خدمات مرورية بمحيط منطقة مشروع كوبري الميمون لحين الانتهاء من المشروع، والتشديد على توفير الحلول للمشكلات المرورية التي تتسبب فيها التكاتك المخالفة لخطوط سيرها أوغير المرخصة، والاتفاق على عرض مذكرة فنية لرفعها لهيئة الطرق لادراج رصف الكوبري العلوي بالواسطى في خطة الرصف، بجانب مناقشة ملف النظافة ومصنع القمامة والمحطات الوسيطة وخطة تحسين المنظومة بأكملها، وتم استعراض احتياجات الخدمة الصحية بمستشفى الواسطى المركزي.
مواطنون يستوقفون محافظ بني سويف خلال تفقده تطوير طراد النيل بالواسطى (صور)
مواطنون يستوقفون محافظ بني سويف خلال تفقده تطوير طراد النيل بالواسطى (صور)
مواطنون يستوقفون محافظ بني سويف خلال تفقده تطوير طراد النيل بالواسطى (صور)
مواطنون يستوقفون محافظ بني سويف خلال تفقده تطوير طراد النيل بالواسطى (صور)
مواطنون يستوقفون محافظ بني سويف خلال تفقده تطوير طراد النيل بالواسطى (صور)
مواطنون يستوقفون محافظ بني سويف خلال تفقده تطوير طراد النيل بالواسطى (صور)
مواطنون يستوقفون محافظ بني سويف خلال تفقده تطوير طراد النيل بالواسطى (صور)
مواطنون يستوقفون محافظ بني سويف خلال تفقده تطوير طراد النيل بالواسطى (صور)
مواطنون يستوقفون محافظ بني سويف خلال تفقده تطوير طراد النيل بالواسطى (صور)
مواطنون يستوقفون محافظ بني سويف خلال تفقده تطوير طراد النيل بالواسطى (صور)
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