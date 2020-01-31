الأنبا إرميا يودع الراهب زوسيما آفامينا بدير مار مينا العجائبي (صور)



كان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد تقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط ولمجمع رهبان الدير في نياحة الأب المبارك الشيخ الراهب زوسيما آفا مينا، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.



جدير بالذكر أن الراهب الشيخ قد رحل عن عمرٍ تجاوز ٨١ عاما، بعد حياة رهبانية حقَّة امتدت لما يقارب ٤٢ عاما وهو من الرهبان الذي لبس الإسكيم المقدس خلال ال ١٥ سنة الأخيرة من حياته.



يشار إلى أن الراهب ولد في ١٢ يناير ١٩٣٩ وترهب يوم ٢٤ يونيو ١٩٧٨. لبس الإسكيم المقدس في ٩ يناير ٢٠٠٥ بيد المتنيح مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث.

فى مشهد مؤثر ودع الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسى، الراهب الإسكيمي أبونا زوسيما آفامينا خلال صلاة الجنازة بدير الشهيد مار مينا العجائبي بمريوط، بحضور ٧ من الآباء الأساقفة.