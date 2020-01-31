"الغرف التجارية": مصر لا تستورد خضراوات وفاكهة من الصين

كشف الاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق الخضراوات والفاكهة مستقر ولا توجد أي مشاكل بسبب فيروس كورونا المنتشر في الصين .





وقال إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، رفعت تقريرها بعد رصد حالة السوق بأنه لا توجد أي مشاكل من قريب أو بعيد في الخضروات والفاكهة بالسوق المحلي و أن مصر لا تستورد خضروات و فاكهة من الصين حاليا ولديها إنتاج محلي كبير ومتنوع بجانب استيراد بعض الأصناف من الاتحاد الأوروبي .





وطمأن رئيس اتحاد الغرف التجارية المواطنين بان كافة أصناف الخضروات والفاكهة أمنه بالسوق المحلي مما أدي إلي انخفاض أسعار معظمها علي اعتبار أن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب في ظل زيادة المعروض وتنوع منافذ البيع بالسوق وهو ما أكد عليه تقرير الشعبة.





وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية بدور الشعبة في متابعة حالة السوق باستمرار ورصد اي مستجدات قد تحدث سواء علي مستوي الأسعار و توافر السلع أو تداعيات اي أحداث قد تطرأ علي الساحة التجارية .