السفارة السعودية لدي أستراليا تحذر مواطنيها من جديد

جددت سفارة المملكة لدى أستراليا، تحذيراتها للسعوديين وذلك نظرا لإعلان سلطات العاصمة الأسترالية حالة الطوارئ بسبب أزمة الحرائق المستمرة، وذلك حرصًا منها على سلامة جميع المواطنين الموجودين هناك أو الزائرين.



وناشدت السفارة السعوديين في أستراليا، بالتقيد بتعليمات السلطات المحلية، والتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 0412014702 أو 0412014903 أو 0432257277 أو 0412014803 أو الرقم الموحد: 966920033334+، وللمزيد من المعلومات زيارة الموقع عبر الرابط التالي: http:esa.act.gov.au.



وزارة الخارجية السعودية:

هي الوزارة المسؤولة عن العلاقات الخارجية الدبلوماسية مع الدول الأجنبية بالمملكة العربية السعودية، وهي أول وزارة أنشئت بالمملكة وقد تأسست في 29 رجب 1349هـ الموافق 19 ديسمبر 1930م، ثم تحولت بالأمر الملكي السامي إلى وزارة، وأول وزير لها الأمير فيصل بن عبدالعزيز، ثم تطورت وأصبح وزيرها الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بن فيصل آل سعود منذ 23 أكتوبر 2019م.



تاريخ وزارة الخارجية:

كانت الشعبة السياسية تتولى الشؤون الخارجية. وبعد أن فرغ الملك عبد العزيز من توحيد المملكة العربية السعودية شرع في دعم مكانة المملكة العربية السعودية على صعيد العلاقات الدولية، فأرسل المبعوثين، واستقبل الوفود من الدول الأخرى، وأبرم الاتفاقيات، وساهم في تأسيس العديد من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وبما أن الدبلوماسية من أهم أدوات السياسة الخارجية للدولة، فقد أنشأ الملك عبد العزيز في عام 1344هـ الموافق 1926م المديرية العامة للشؤون الخارجية بمكة المكرمة، وكان يديرها الدكتور عبدالله سعيد الدملوجي وفي 29 رجب 1349هـ الموافق 19 ديسمبر 1930، صدر الأمر الملكي بإنشاء وزارة الخارجية.