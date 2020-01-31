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منع التعدى على 3 وحدات سكنية بالقاهرة الجديدة

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:11 م
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إزالة التعدي
إزالة التعدي
أحمد الشيخ
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قال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة  القاهرة الجديدة، بإنه تم شن حملة  لمنع محاولة للتعدى على 3 وحدات سكنية سبق أن قام الجهاز بسحبها لمخالفة النشاط من سكنى إلى تجارى بالحى الثالث بالتجمع الخامس بالمدينة.


وأوضح  طلعت، أنه خلال متابعة إدارة جهاز القاهرة الجديدة للأمر تبين أن أصحاب تلك الوحدات قاموا بهدم الحوائط التي سبق أن أقامها جهاز المدينة بعد استرداد الوحدات لمنع المخالفة، مما يمثل تعديا علي المال العام، حيث إن جهاز المدينة أعاد الشيء إلى أصله بتلك الوحدات والغرض المنشأة من أجله، وذلك ببناء الحوائط وإغلاق المحال التي تم فتحها بالمخالفة.


وأشار إلى أنه تم علي الفور إخطار الجهات الأمنية المختصة بقيادة اللواء خالد العزب، نائب مدير أمن محافظة القاهرة، لقطاع القاهرة الجديدة، والتي قامت بدورها بالاستجابة السريعة للأمر والتوجه إلي تلك الوحدات السابق مخالفتها وأخرجت جميع ما بها من معدات وأدوات، وغلقها مرة أخرى، واتخاذ الاجراءات القانونية، وذلك تحت إشراف المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وفي حضور المهندس حسين الأحمد، معاون رئيس الجهاز، والمهندس إسلام عادل، رئيس لجنة الإزالات ورئيس الحي الثالث، وتم سحب تلك الوحدات مرة أخري وإعادتها الي أصلها والغرض الأساسي لها، كوحدات سكنية.

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وزارة الاسكان منع التعديات جهاز القاهرة الجديدة القاهرة الجديدة التجمع الخامس

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