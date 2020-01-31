محطة مياه المنشأة بسوهاج تحصل على الشهادة الدولية "TSM"





قال اللواء المهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بإن محطة مياه الشرب السطحية بالمنشأة حصلت على الشهادة العالمية فى الإدارة الفنية المستدامة "TSM"، وذلك بعد التأكد من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية مياه الشرب وتوافر المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة بالمحطة.





وأشار بدرى، إلى أنه تم تجديد منح الشهادة العالمية فى الإدارة الفنية المستدامة "TSM، لمحطة مياه الشرب بالمراغة وجهينة السطحية، موضحاً أنه جارٍ تأهيل جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج للحصول على تلك الشهادة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطن.





يتم منح تلك الشهادة طبقاً للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، وكذا معايير المراقبة وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة المعملية والزجاجيات القياسية دورياً، بالإضافة إلى توافر المعايير الخاصة بالصيانة وتتمثل في صيانة ومعايرة أجهزة التشغيل الرئيسية دورياً، ومعدل تنفيذ الصيانة التصحيحية للمعدات، وإجراءات السلامة والصحة المهنية وتتمثل في مخطط الطوارئ ومعدات الأمن والسلامة وتأمين وحدات المرفق لحماية العاملين من الإصابة، كما تشمل المعايير الموارد البشرية وتتمثل في مدى تقييم أداء العاملين والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.



