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حقيقة انتشار "الالتهاب السحائي" بالمحافظات

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:56 م
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وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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ترددت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول انتشار وباء "الالتهاب السحائي" بمختلف محافظات الجمهورية.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار وباء "الالتهاب السحائي" بأي محافظة من محافظات الجمهورية.

وشددت على أنه لم يتم رصد أية حالات مصابة بالالتهاب السحائي في أي محافظة، وأن مصر خالية تمامًا من أي أمراض وبائية، مُشيرةً إلى تطبيق نظام تَرصُّد للأمراض المعدية والوبائية، وتوفير جميع التطعيمات ضد أي أمراض وبائية محتملة.

وقالت: إنه في إطار جهود الوزارة للوقاية من وباء "الالتهاب السحائي" وتلافي انتشاره في أي من محافظات الجمهورية، فقد تم تطعيم تلاميذ المدارس في السنوات الدراسية (أولى حضانة – أولى ابتدائي – أولى إعدادي – أولى ثانوي) ضد هذا المرض.

ونوهت بأنه تم تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها المرض والمسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة، وذلك لمنع انتشار المرض في مصر.

ولفتت إلى تشكيل فرق "الاستجابة السريعة" للاستجابة للأحداث الصحية الطارئة، والتفشي الوبائي، لبناء كوادر طبية مُتخصصة على المستوى المركزي، وعدد من المحافظات، خصوصاً المناطق الحدودية، وتوفير الكميات المطلوبة من الأمصال والطعوم اللازمة لمواجهة أي أمراض طارئة في أي محافظة بالجمهورية حال حدوثها.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين، والتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة وزارة الصحة وباء الصحة الالتهاب السحائي

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