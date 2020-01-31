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أحمد كريمة: نشر المرأة صورة زوجها على «فيسبوك» تفاهة

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:20 ص
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أحمد كريمة
أحمد كريمة
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن جروبات الفيسبوك السرية تعتبر من وسائل إلهاء المواطنين وإشغالهم بتوافه الأمور، والعقول الكبيرة تنشغل بأمور كبيرة، والعقول الصغيرة تنشغل بأمور صغيرة، ونربأ بالمواطنين أن لا يشغلوا أنفسهم بمثل هذه الأشياء التي لا تسمن ولا تغنى من جوع. 

وأضاف كريمة، في تصريحاته إلى «الفجر»، أن انتـشار الفيسبوك له تأثيرات سلبية، خاصة في مجال العبادات أو العمل أو المذاكرة، قائلا: «طالب العلم بيقلب في الفيسبوك أثناء الدورس والمحاضرات»، ومـؤخرا بدأ المواطنون يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي داخل المساجد والكنائس، مؤكدًا أن نشر صور السيدات لأزواجهن على جروبات مواقع التواصل الاجتماعي "سذاجه وتفاهة"، لأن الأصل في الإسلام «ولا تجسسوا»، وفي الحديث أيضا «ولا تحسسوا ولا تجسسوا»، فالإنسان حين يأمر غيره بالتجسس يكون قد خالف الشريعة االإسلامية، لافتًا إلى أن كل هذه العوامل تؤدي إلى النميمة والكذب والفتن.

وطالب كريمة الأزواج بأن يترفعوا عن هذا العبث، ولا بد أن يكون هناك ثقة بينهما، وفي المجال الأسري، ولا نشغل أنفسنا بما حظره الشرع وهو التجسس والتحسس، لأن هذا يعد اتهاما صريحا له، لأن الزوجة التي لا تأمن زوجها، هي بمثابة هتعين له «مخبر».
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