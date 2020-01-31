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البورصات الأوربية ترتفع بمستهل التعاملات باستثناء لندن مع ترقب البريكست

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:06 ص
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بورصة لندن
بورصة لندن
وكالات
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ارتفعت البورصات الأوربية بمستهل التعاملات اليوم الجمعة، باستثناء بورصة لندن التى تراجعت مع ترقب صفقة البريكست، حيث من المقرر أن تشهد أوروبا اليوم مغادرة المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد رسمياً، بعد مفاوضات دامت لأكثر من 3 أعوام.

ومن المقرر إصدار بيانات التضخم والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 3 بالمائة ليصل الى 416.4 نقطة.

وتراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة بنحو 1 بالمائة عند مستوى 7372.2 نقطة.

وصعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 5882.9 نقطة.

وزاد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 2 بالمائة ليسجل 13186.3 نقطة.

واستقر الدولار الأمريكي أمام اليورو عند مستوى 1.1027 دولار.
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الكلمات المفتاحية

خروج بريطانيا بورصة لندن البريكست الاتحاد الاوروبي

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