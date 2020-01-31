"ادخل اعرف نتيجيتك".. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الآن على cairo.gov.eg

أكدت مديرية التربية والتعليم على أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة ستتاح للطلاب، كما يمكنهم معرفة بيان درجاتهم اليوم الجمعة الموافق الـ31 من يناير 2020.





نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة محافظة القاهرة الإلكترونية





هنا ). وتنشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة من خلال الانترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس، من ().





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( هنا ) نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة برقم الجلوس





وانتهت محافظة القاهرة أمس الخميس الموافق الـ30 من شهر يناير 2020، من اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الفصل الدراسى الاول للشهادة الاعدادية بالقاهرة للعام الدراسي 2019/2020.





نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بنسب نجاح عالية





وشهدت نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة نسبة نجاح مرتفعة وصلت إلى 77,7 % في مدارس القاهرة، في الامتحانات التي حضرها 150929 طالب وطالبة نجح منهم 117271.





نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة





نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة .. وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية، في محافظة القاهرة، الخميس الماضى.





نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة.. ظهرت





وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، سير الامتحانات بمدرسة الطبرى الاعدادية بنين بمصر الجديدة مؤكدا أنه تم إعداد 707 لجان على مستوى القاهرة تستقبل حوالى 164 ألف طالب وطالبة من بينهم 83500 طالب و80500 طالبة تقدموا لامتحان الإعدادية هذا العام.





نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة "برقم جلوسك واسمك"





وأضيفت لهذه الأعداد 20 حالة مرضية بمستشفى 57357 من بينهم 6 حالات من محافظة القاهرة ، وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق الكامل بين وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية وأجهزة محافظة القاهرة لإعداد المدارس وتجهيز اللجان وتأمينها لتوفير المناخ المناسب لتأدية الطلاب امتحاناتهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الآن..











