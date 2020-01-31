مصرع شخص إثر حادث تصادم بالطريق الدائري





وتحرر ومحضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.

لقي شخص مصرعه، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بالطريق الدائري.وتلقت غرفة عمليات المرور، إخطارا بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري، وبالفحص والمعاينة تبين أنه في أثناء سير ملاكي بسرعة زائدة، اختلت عجلة القيادة، ما أدى لاصطدامها بالسور الحديدي بنزلة الرماية.