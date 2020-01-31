محافظ قنا يبحث تعيين الـ٥٪ من ذوي الاحتياجات

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا: إنه عقد اجتماعا موسعا، مع رؤساء ومديري المصانع والشركات الخاصة بالمحافظة، لاستيفاء نسبة الـ٥٪ في التعيينات الخاصة.



وأكد محافظ قنا، ضرورة أن تقوم المصانع والشركات بإرسال كشوف بعدد الوظائف المطلوبة بها إلى مديرية القوى العاملة، وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع نظرا لكونهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع ولديهم طاقات ومهارات يتحتم على الدولة أن تستغلها أفضل استغلال.



ومن ناحيته، أشار أسعد السيد، مدير مديرية القوى العاملة، إلى حرص المديرية على توفير عدد من فرص العمل لهذه الفئة، مع توفير التأمين الاجتماعي والصحي لهم؛ لاستغلال إمكانياتهم وقدرتهم وتقديم كل الرعاية والحماية والاهتمام باعتبارها فئة قادرة على الإنتاج.



وفي السياق ذاته، أكد حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أهمية حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على شهادة التأهيل والقيام بتدريب تلك الفئة وتجهيزيهم لسوق العمل.

